Afganistan’da Taliban polislere saldırdı

Bakır madeninde görev yapan polis memurlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 memur hayatını kaybetti, 3 memur yaralandı.

Afganistan'ın Logar vilayetinde polis aracına, Taliban tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu 8 polis memuru hayatını kaybetti.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gül Haydar Ahmadi, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, saldırının Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki bakır madeninin güvenliğini sağlayan polis aracını hedef aldığı ifade edildi.

Madenin güvenliğini sağlayan 8 polisin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 polis memurunun saldırıdan yaralı kurtulduğu ifade edildi.

10 GÜNDE 63 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıya ilişkin Taliban tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Daha önce de aynı madende, çalışan güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 10 günde 63 sivil Taliban tarafından öldürüldü.