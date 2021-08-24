Afganistan'da Ukrayna uçağı kaçırıldı

Kiev yönetimi, uçağın kimliği belirsiz yolcularla İran'a uçtuğunu duyurdu.

Ukraynalıları tahliye etmek üzere Afganistan'a giden bir Ukrayna uçağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Açıklama, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin'den geldi.

UÇAK İRAN'A KAÇIRILDI

Yenin, "Geçen pazar, uçağımız kaçırıldı. Ukraynalıları taşımak yerine kimliği belirsiz bir yolcu grubuyla İran'a uçtu." dedi.

Ukraynalı yetkili, uçağa ne olduğuna ve Kiev'in onu geri almak isteyip istemeyeceğine ilişkin ise konuşmadı.

UÇAĞI KAÇIRANLAR SİLAHLI

Tahliyelere değinen Yenin, Ukraynalıların havalimanına girememesinden dolayı sonraki üç tahliye girişimlerinin de başarısız olduğunu söyledi. TASS haber ajansının aktardığına göre, Yenin, uçağı kaçıranların silahlı olduğu bilgisini paylaştı.

Yaşananların ardından Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba başkanlığındaki tüm diplomatik personelin, konuyla ilgili çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

100 UKRAYNALI TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan pazar günü, 31 Ukraynalı da dahil olmak üzere 83 kişinin bulunduğu bir askeri nakliye uçağı, Afganistan'dan Kiev'e tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, 12 Ukrayna askeri personelinin eve döndüğünü, yardım isteyen yabancı gazeteciler ve "kamuya mal olmuş kişilerin" de tahliye edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 100 Ukraynalı'nın, Afganistan'dan tahliye edilmeyi beklediği aktarıldı.