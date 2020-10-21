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    Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta izdiham: 11 kadın öldü

    Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta izdiham: 11 kadın öldü

    Pakistan vizesi başvurusu için bir araya gelen kalabalıkta izdiham çıktı. Çıkan izdihamda 13 kişi yaralanırken, 11 kadın ezilerek hayatını kaybetti.
    • AA
    • 21.10.2020 - 12:53
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    Afganistan'da aylardır kapalı olan Pakistan'ın Nangarhar'daki başkonsolosluğu tekrar açıldı.

    Afganistan'ın doğusunda yer alan Nangargar vilayetindeki vatandaşlar, Pakistan vizesi alabilmek için bir alanda toplandı.

    Valilik Sözcüsü Ataullah Hogyani, vize başvuru sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

    11 KADIN EZİLEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

    Bu sabah erkenden vize başvurusu için Nangarhar merkezindeki Celalabad Stadı'nda on binlerce kişinin toplandığını ifade eden Hogyani, kalabalığın oluşturduğu izdiham nedeniyle 11 kadının ezilerek yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

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