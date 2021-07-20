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    Afganistan'daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekilen görüntülerde, bayram namazı saatinde saray yakınlarına roket atıldı. Saldırı sırasında 3 roket mermisi kullanıldığı belirlendi.
    • AA
    • 20.07.2021 - 12:55
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    Afganistan'daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı

    Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

    Bakanlık, bayram namazı sırasında 3 roket mermisinin isabet ettiğini açıkladı.

    Saldırılarda can kaybının olmadığı, roket mermilerinin isabet ettiği bölgelerde hasar oluştuğu kaydedildi.

    BAYRAM NAMAZI KILINDIĞI SIRADA GERÇEKLEŞTİ

    Saldırının Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Afganistan'daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı VİDEO

    Afganistan daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı #1

    TALİBAN'IN BARIŞ İÇİN CİDDİ İRADESİ BULUNMUYOR

    Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın barış konusunda ciddi bir iradesinin bulunmadığını söyledi.

    Taliban'ın şiddeti arttırarak barışa yönelik iradesinin olmadığını gösterdiğini ifade eden Gani, güvenlik güçlerinin ülke topraklarını korumak için çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.

    Afganistan daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı #2

    SİYASİLERE BİRLİK MESAJI

    Gani, ülkede devam eden savaş durumunu en kısa zamanda değiştirmek için ciddi bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gani, böyle bir dönemde siyasilerin de birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

    Afganistan daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı #3

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