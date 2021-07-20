Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekilen görüntülerde, bayram namazı saatinde saray yakınlarına roket atıldı. Saldırı sırasında 3 roket mermisi kullanıldığı belirlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlık, bayram namazı sırasında 3 roket mermisinin isabet ettiğini açıkladı.

Saldırılarda can kaybının olmadığı, roket mermilerinin isabet ettiği bölgelerde hasar oluştuğu kaydedildi.

BAYRAM NAMAZI KILINDIĞI SIRADA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'daki bayram namazı sırasında, saray yakınlarına roket atıldı VİDEO



TALİBAN'IN BARIŞ İÇİN CİDDİ İRADESİ BULUNMUYOR

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın barış konusunda ciddi bir iradesinin bulunmadığını söyledi.

Taliban'ın şiddeti arttırarak barışa yönelik iradesinin olmadığını gösterdiğini ifade eden Gani, güvenlik güçlerinin ülke topraklarını korumak için çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.

SİYASİLERE BİRLİK MESAJI

Gani, ülkede devam eden savaş durumunu en kısa zamanda değiştirmek için ciddi bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gani, böyle bir dönemde siyasilerin de birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizdi.