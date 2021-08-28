Afganistan'daki insanlar ABD'ye getirildi

Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye süreci devam eden Afgan halkının bir bölümü, ABD'deki Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Buradaki işlemleri biten insanlar, askeri üslere götürülecek.

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirdiği Afganistan'da, ABD'nin, Afgan halkına yönelik tahliye işlemleri devam ediyor.

Kabil'den tahliye edilen Afganların bir bölümü ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında yer alan Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Washington DC bölgesindeki en büyük havalimanı olan Dulles'e getirilen Afganlar sağlık ve güvenlik taramasından geçirildikten sonra işlemlerinin devam edeceği askeri üslere sevk ediliyor.

Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirilen Afganların kollarında "Hello" (Merhaba) yazılı kollukların olması dikkatlerden kaçmadı.

20 SAAT BEKLETİLMELERİ GERGİNLİK OLUŞTURDU

Öte yandan Kabil'den tahliye edilen Afganların Dulles Havalimanı'nda uçakların içinde ya da pistte 20 saate yakın süre aç ve susuz şekilde bekletilmesi tartışmalara yol açtı.

Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray sözcüleri ise bu durumun Sınır ve Gümrük Kontrol Birimi ekiplerinin yoğunluğundan kaynaklandığını ve pürüzlerin düzeltilmeye çalışıldığını kaydetmişti.