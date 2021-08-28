Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
408.940
3.95%
EXEN Coin
26.37
-1.23%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Afganistan'daki insanlar ABD'ye getirildi

    Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye süreci devam eden Afgan halkının bir bölümü, ABD'deki Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Buradaki işlemleri biten insanlar, askeri üslere götürülecek.
    • AA
    • 28.08.2021 - 06:47
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 07:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afganistan'daki insanlar ABD'ye getirildi

    Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirdiği Afganistan'da, ABD'nin, Afgan halkına yönelik tahliye işlemleri devam ediyor.

    Kabil'den tahliye edilen Afganların bir bölümü ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında yer alan Virginia'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

    Washington DC bölgesindeki en büyük havalimanı olan Dulles'e getirilen Afganlar sağlık ve güvenlik taramasından geçirildikten sonra işlemlerinin devam edeceği askeri üslere sevk ediliyor.

    Dulles Uluslararası Havalimanı'na getirilen Afganların kollarında "Hello" (Merhaba) yazılı kollukların olması dikkatlerden kaçmadı.

    20 SAAT BEKLETİLMELERİ GERGİNLİK OLUŞTURDU

    Öte yandan Kabil'den tahliye edilen Afganların Dulles Havalimanı'nda uçakların içinde ya da pistte 20 saate yakın süre aç ve susuz şekilde bekletilmesi tartışmalara yol açtı.

    Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray sözcüleri ise bu durumun Sınır ve Gümrük Kontrol Birimi ekiplerinin yoğunluğundan kaynaklandığını ve pürüzlerin düzeltilmeye çalışıldığını kaydetmişti.

    Afganistan daki insanlar ABD ye getirildi #1

    Afganistan daki insanlar ABD ye getirildi #2

    Afganistan daki insanlar ABD ye getirildi #3

    Afganistan daki insanlar ABD ye getirildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir