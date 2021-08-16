Afganistan’dan kaçan 143 asker, Tacikistan’a giriş yaptı

Taliban’dan kaçan 143 Afgan askeri, Tacikistan’a giriş yaptı. Geçici olarak yurda yerleştirilen askerler, silahlarını teslim etti.

Afganistan’da ABD’nin çekilmesi ile başlayan Taliban’ın ilerleyişi durdurulamıyor.

Birçok bölgeyi ele geçiren Taliban, başkent Kabil’e girdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kabil’de kan akmaması ve kentin yıkılmaması için olduğunu ileri sürerek ülkeyi terk etti.

Tacikçe yayın yapan Ozodi Radyosu ise içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin bulunduğu 3 uçak ve 2 helikopterin, dün gece Tacikistan’ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına iniş yaptığını duyurdu.

ÜNİVERSİTE YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Devlet Komitesi yetkilisine dayandırılan haberde, söz konusu Afgan askerlerinin, geçici olarak Bohtar şehrindeki bir üniversiteye ait yurda yerleştirildiği bildirildi.

SİLAHLAR TACİK MAKAMLARINA TESLİM EDİLDİ

Tacik makamlarının Afgan askerlerin başka bir yere yerleştirilmesiyle ilgili görüştüğü, Afgan askerlerinin bulundurdukları 56 silahı Tacik makamlarına teslim ettiği de aktarıldı.

ASKERİ UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Afganistan silahlı kuvvetlerine ait küçük bir askeri uçak dün gece, Özbekistan’ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesine düşmüş, uçakta bulunan iki asker yaralanmıştı.

EŞREF GANİ’NİN TACİKİSTAN’A GİTTİĞİ İDDİASI

Bazı basın organları tarafından, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dün gece ülkesini terk ederek uçakla Tacikistan'a geçtiği iddia edilmiş, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ise bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.