Afrika ülkeleri, koronavirüs aşılarını 2021'de alacak

Afrika Birliği'nin özel elçisi Iweala, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıya hızlı bir şekilde erişmesi gerektiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin, koronavirüs aşılarına ulaşacakları tarih belli oldu.

Afrika Birliği'nin özel elçisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü adayı Ngozi Okonjo-Iweala ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, başkent Abuja'da basına kapalı görüştü.

2021 OCAK SONU İTİBARIYLA...

Okonjo-Iweala, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerin, koronavirüs aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebileceklerini belirtti.

"HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Okonjo-Iweala, "Dünya'da bir kişide koronavirüs virüsü olsa bile hiç kimse güvende değildir. İşte bu yüzden daha fakir ülkeler ile Nijerya gibi düşük-orta gelirli ülkeler bunu (koronavirüs aşısı) olabildiğince çabuk almalı." değerlendirmesini yaptı.

Kıtada, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını kaydeden Okonjo-Iweala, daha sonra önceliğin yaşlılar ve kronik hastalar olacağını ifade etti.

AFRİKA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Okonjo-Iweala, koronavirüs aşılarının, yoksul ve gelişmekte olan ülkelere hızlı ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu ve uluslararası toplumunun iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.