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    Afrika ülkelerinin Türkiye'nin silahlarına ilgisi konuşuluyor

    Afrika ülkelerinin Türkiye'nin silahlarına ilgisi konuşuluyor

    Kıtada gün geçtikçe artan Türk silahlarının varlığı, İngiltere merkezli medya kuruluşunca gündeme getirildi. Türk savunma sanayiinin yeteneğinin ispatlandığı vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:24
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    Türkiye'nin ürettiği silah sistemleri, son dönemde çok sayıda çatışma alanında ortaya koyduğu başarıyla adından söz ettiriyor.

    Londra merkezli Middle East Eye, "Afrika ülkeleri, neden Türkiye'den silahlar almak için sıraya giriyor?" başlıklı haberinde konuyu inceledi.

    Son birkaç yıldır Türkiye'nin, silahlı insansız hava araçları (SİHA), saldırı helikopterleri ve turboprop uçaklar da dahil olmak üzere yerli olarak üretilen askeri donanımını almakla ilgilenen birçok Afrika ülkesine rekor sayıda silah satışı yaptığı vurgulandı.

    Afrika'ya eşi benzeri olmayan savunma teçhizatı ihracatı

    Cezayir'in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen 10 adet Anka-S askeri uçağı satın almak için anlaşmaya yakın olduğu, Fas'ın bir yıl önce Baykar'dan 13 Bayraktar TB2 SİHA sipariş ettiği anımsatıldı.

    Konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı savunma teçhizatı ihracatı, miktar, kalite, değer ve erişim açısından tam anlamıyla eşi benzeri olmayan bir ihracat. Bu gerçek, Ankara'nın kıtadaki etkisinin artmasından ve çeşitli Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme stratejisinden ayrılmamalı." denildi.

    Afrika ülkelerinin Türkiye nin silahlarına ilgisi konuşuluyor #1

    Türk savunma sanayiinin yeteneği kanıtlandı

    Ayrıca, Türk savunma sanayiinin, silah sistemlerini hızlı, verimli ve toplu olarak üretme konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

    Afrika kıtasında yer alan ve Türkiye'den silah sistemleri tedarik eden ülkelerden bahsedilirken, "2021'de Nijer, TUSAŞ'ın Hürkuş turboprop eğitim/hafif saldırı uçağını sipariş eden ilk yabancı müşteri oldu. Çad ve Libya da o uçağı sipariş etti. TUSAŞ, Hürkuş için Afrika'dan çok daha fazla müşteri bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

    Sipariş edilen silah sistemleri

    Aynı haberde, "Kasım 2021'de Nijerya, donanması için Türk yapımı iki açık deniz devriye gemisi sipariş etti. 6 adet T129 ATAK helikopteri de sipariş edildi. Etiyopya, 2021'de TB2 uçağı satın aldı ve bunları Tigray savaşı sırasında kullandı. En az 10 Afrika ülkesi de Türk yapımı zırhlı askeri araçlar sipariş etti." notuna yer verildi.

    Afrika ülkelerinin Türkiye nin silahlarına ilgisi konuşuluyor #2

    Türk silah sistemilerini Afrika için çekici kılan kritik faktör

    Türk silah sistemlerini birçok Afrika ülkesi için çekici kılan kritik faktörlerden birinin, Ankara'nın silah satışlarının şartlara bağlanmaması olduğunun altı çizilirken, şöyle denildi:

    "Türkiye'nin silahları şartlara bağlı olarak gelmiyor, ki bu tam olarak birçok Afrikalı devletin istediği şey: hızlı tedarik edilen ve bürokrasi olmadan dayanıklı, savaşta kanıtlanmış silah sistemleri."

    Afrika ülkelerinin Türkiye nin silahlarına ilgisi konuşuluyor #3


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