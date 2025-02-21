Afrika'daki Fransa hakimiyeti çöktü: Fildişi Sahili'nden de çekildiler

AA

Yüzyıllara dayanan Afrika'daki Avrupa sömürüsü, tüm 'modern' söylemlere rağmen günümüze ulaştı.

Son yıllarda ise bilinçlenen halk, özellikle yüzyıllardır 'kara kıtanın' kanını emen Fransa'ya karşı ayaklandı.

Yıllar içinde Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi ülkelerden kovulan Fransa, şimdi de Fildişi Sahili'nden atılıyor.

FRANSA AFRİKA'DA BİR ÜLKEDEN DAHA KOVULDU

Bu kapsamda Fransa, Fildişi Sahili'ndeki Port-Bouet askeri üssünü Fildişi ordusuna teslim ederek ülkeyi terk etti.

Üstte düzenlenen devir teslim törenine, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meyliet Kone, Savunma Bakanı Tene Birahima Ouattara ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu katıldı.

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Ouattara, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin yeni bir aşamaya ulaştığının altını çizerek üssün devredilmesi kararının ortak alındığını kaydetti.

ÜLKEDE SADECE 80 ASKER KALACAK

Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise Fransa'nın ülkedeki varlığının kaybolmadığını aksine dönüştüğünü belirterek, ülkede kalacak 80 askerle Fransız mevcudiyetinin devam edeceğini söyledi.

Tören sonunda Fransa'ya ait Port-Bouet askeri üssü Fildişi Sahili Silahlı Kuvvetleri'ne devredildi ve üsse Fildişi Sahili'nin ilk Genelkurmay Başkanı General Ouattara Thomas d'Aquin'in adı verildi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, yeni yıl vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki Fransız askeri üssünün ocak ayı içerisinde ülkesine devredileceğini duyurmuştu.

Port-Bouet askeri üssü, 1978'de 232 hektarlık bir alanda kurulmuştu.

TÜRKİYE AFRİKA'DA YÜKSELEN GÜÇ

Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri kıtadan kovulurken Osmanlı bakiyesi olarak görülen ve yüzyıllardır sömürü değil insani ilişki ile derin bağları olan Türkiye bölgede etkinliğini artırıyor.

Bu durum Avrupa'nın da dikkatini çekerken uluslararası onuları çalışan akademisyen ve düşünürler sık sık kaleme aldıkları makalelerde Türkiye'nin bölgedeki artan nüfusuna vurgu yapıyor.

İnsani yardım, askeri aiş birliği ve ticari ortaklıkla... Türkiye hemen her alanda, yüzyıllar boyunca 'beyaz adamın' sömürdüğü topraklarda insani temelde ilişkilerini genişletiyor.