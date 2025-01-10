Afrika'dan Kanarya Adası'na giden göçmen botunda doğum yaptı

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Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları sahillerine doğru göç akını devam ediyor.

Son olarak Afrika kıyılarından İspanya'ya göç etmek isteyenleri taşıyan bir botta ilginç bir olay yaşandı.

İspanyol Sahil Güvenlik yetkilileri, bu hafta Afrika'dan Kanarya Adaları'na seyahat eden kalabalık bir göçmen botunda bir bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.

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Annesi ve çok sayıda göçmenin yanında kurtarılan bebeğin fotoğrafı yayınlandı.

Kalabalık şişme bot ilk kez 6 Ocak'ta Lanzarote Adası açıklarında görüldü.

Kurtarma ekipleri, bebeğin İspanya'da Epifani Bayramı olarak bilinen ve çocuklara geleneksel olarak hediye verildiği bir Hristiyan bayramında doğduğunu ifade etti.

"10 DAKİKA ÖNCE DOĞMUŞ"

Reuters'ın aktardığına göre kurtarma botunun kaptanı, gemide hamile bir kadın olduğunu bildiklerini ancak "10 dakika önce doğmuş, tamamen çıplak bir bebek" bulduklarında şaşırdıklarını dile getirdi.

Öte yandan İspanya hükümetinin bu ayki verilerine göre, geçen yıl adalara ulaşmak için 46 bin 800'den fazla belgesiz göçmen bu rotayı kullandı.