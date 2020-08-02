Afrikalıyı maymunla sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür

ABD'nin New York kentinde, 1906 yılında bir Afrikalının, 1 hafta süreyle maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutulduğu o fotğraf için yıllar sonra özür dilendi.

1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymunların ve orangutanların yaşadığı bölüme, Ota Benga adlı bir Afrikalı kapatılmış ve 1 hafta boyunca maymunlarla birlikte sergilenmişti.

Bronx Hayvanat Bahçesi’ni yöneten Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS), 114 yıl sonra basın açıklaması yayınlayarak özür diledi.

"BİR ÇOK İNSAN VE NESİL ZARAR GÖRDÜ"

WCS Başkanı ve CEO'su Cristián Samper yayınladığı açıklamada “Birçok insanın ve neslin bu eylemlerden zarar görmesinden dolayı derinden pişmanlık duyuyoruz” dedi.

"KURUMUMUZ BUNUNLA YÜZLEŞMELİYDİ"

Samper, “Açık ve sistematik ırkçılığın devam ettiğini ve kurumumuzun bununla yüzleşmesi için daha büyük bir rol oynaması gerektiğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.