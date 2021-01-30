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    Afrin'de bombalı terör saldırısı

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.
    • AA
    • 30.01.2021 - 15:09
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    Afrin'de bombalı terör saldırısı

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

    2 ÖLÜ 9 YARALI

    Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

    Afrin de bombalı terör saldırısı #1

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

    Afrin de bombalı terör saldırısı #2

    Afrin de bombalı terör saldırısı #3

    Afrin de bombalı terör saldırısı #4

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