Afrin'de bombalı terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

2 ÖLÜ 9 YARALI

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.