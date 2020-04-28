Afrin'de patlama : 2 ölü
Yerel medya; patlama sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda da yaralının olduğunu bildirdi.
- DHA
- 28.04.2020 - 16:43
Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde, patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Patlamanın intihar saldırısı olabileceği belirtildi. Yerel medya; çok sayıda yaralı olduğunu, olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.