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    Afrin'de patlama : 2 ölü

    Yerel medya; patlama sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda da yaralının olduğunu bildirdi.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 16:43
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    Afrin'de patlama : 2 ölü

    Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde, patlama meydana geldi.

    Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

    ÇOK SAYIDA YARALI VAR

    Patlamanın intihar saldırısı olabileceği belirtildi. Yerel medya; çok sayıda yaralı olduğunu, olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

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