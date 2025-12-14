Afro saç stili, Nijerya'daki Güzellik Festivali'nde görücüye çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afro saç, her ülkede ilginç tasarımı açısından ilgi çekiyor.

Nijerya'da Abuja'daki festival kapsamında yapılan defilede, Afrika'nın geleneksel saç stilleri modern dokunuşlarla sergilenirken, etkinlikler Afrika mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkati çekti.

Organizatörler, festivalin Afro saç kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı ve doğal saç dokusunun bir kimlik unsuru olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Yerel tasarımcılar, saç stilistleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar, festival boyunca düzenlenen sergiler, atölye çalışmaları ve sahne performanslarıyla Afrika kültürünün canlılığını ve zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.