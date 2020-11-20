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    Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı

    ABD’de yaşayan kadın, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia ederken, sosyal medyada ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 09:42
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    Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı

    İngiltere'de 'This Morning' ismiyle yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia etti.

    2 DONUTU AYNI ANDA SIĞDIRDI

    Sosyal medyada da bu şekilde anılan Ramsdell, 9.25 santimetre genişliğindeki ağzına yumruğunun yanı sıra, baget ekmek, bütün elma, iki donut sığdırabildiğini gösterdi.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

    ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Ramsdell bu sayede milyonlarca takipçiye ulaştı.

    9.25 santimetre genişliğindeki dünyanın en büyük ağzı İZLE

    Programda sergilediği performansın üzerine genç kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı #1

    Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı #2

    Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı #3

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