Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı

ABD’de yaşayan kadın, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia ederken, sosyal medyada ilgi gördü.

İngiltere'de 'This Morning' ismiyle yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia etti.

2 DONUTU AYNI ANDA SIĞDIRDI

Sosyal medyada da bu şekilde anılan Ramsdell, 9.25 santimetre genişliğindeki ağzına yumruğunun yanı sıra, baget ekmek, bütün elma, iki donut sığdırabildiğini gösterdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Ramsdell bu sayede milyonlarca takipçiye ulaştı.

9.25 santimetre genişliğindeki dünyanın en büyük ağzı İZLE

Programda sergilediği performansın üzerine genç kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu.