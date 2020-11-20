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Ağzına aynı anda iki donut sığdırdı
ABD’de yaşayan kadın, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia ederken, sosyal medyada ilgi gördü.
- Haber Merkezi
- 20.11.2020 - 09:42
İngiltere'de 'This Morning' ismiyle yayınlanan bir televizyon programına konuk olan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia etti.
2 DONUTU AYNI ANDA SIĞDIRDI
Sosyal medyada da bu şekilde anılan Ramsdell, 9.25 santimetre genişliğindeki ağzına yumruğunun yanı sıra, baget ekmek, bütün elma, iki donut sığdırabildiğini gösterdi.
SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Ramsdell bu sayede milyonlarca takipçiye ulaştı.
9.25 santimetre genişliğindeki dünyanın en büyük ağzı İZLE
Programda sergilediği performansın üzerine genç kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu.