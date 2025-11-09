Ahmed Şara, ABD'li yetkililerle basketbol oynadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'ye gitti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

AMERİKALILARLA BASKETBOL OYNADI

Şara, Beyaz Saray’a yapacağı tarihi ziyaret öncesinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Amerikalı subaylarla birlikte basketbol oynadı.

"SIKI ÇALIŞ, DAHA SIKI EĞLEN"

Görüntüleri Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeybani video paylaşımına şöyle yazdı:

Sıkı çalış, daha sıkı eğlen. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert’le birkaç oyun oynuyoruz.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırırken kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Şara'nın uluslararası görüşmelerdeki samimi tavrı ve davranışlarına bir kez daha dikkat çekildi.

BAŞINA MİLYONLARCA ÖDÜL KONMUŞTU

Başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Şara, Suriye'deki muhaliflerle başladığı son devrim ayaklanması ile Halep'ten çıkarak 2023 yılının aralık ayında Şam'a girdi.

14 yıllık iç savaşı bitiren Şara, Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.