Ahmed Şara: Türklerin arabuluculuğu Suriye'yi kurtardı

Suriye, dün öğle saatlerinde İsrail tarafından yoğun bombardıman altına alındı.

Yeni hükümetin, Dürzilerin Süveyda kentinde özerklik talebini reddetmesi üzerine İsrail, Şam'a bir dizi saldırı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hedef alındığı saldırılarda 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Saldırılar, yaklaşık 7 saat sonra Dürziler ve Şam yönetimi arasında gerçekleşen ateşkes ile sonlandı.

"İSRAİL SURİYE İÇİNDE FİTNE ÇIKARIYOR"

Suriye Geçiş Dönemi Başkanı Ahmed Şara, İsrail’in Süveyda’ya düzenlediği son hava saldırılarının ardından ikinci kez kamuoyuna seslendi.

Şara, İsrail’in “Suriye içinde fitne çıkarmakla” söyledi ve saldırıların bölgede tansiyonu yükselttiğini belirtti.

"Şu an karşımızda iki seçenek var" diye Şara, "Ya İsrail’le yüzleşeceğiz ya da iç cephemizi düzelteceğiz.” dedi.

"SAVAŞTAN KORKAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

Şara, Süveyde’de güvenliğin sağlanması için yerel gruplar ve Dürzi akil adamlarının görevlendirildiğini açıkladı, ayrıca Dürzilere seslenerek, “Suriye kaosun merkezi olmayacak. Ülkemizin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Hiçbir dış gücün sizi taraf yapmasına ya da iç bölünmelere yol açmasına izin vermeyeceğiz.” mesajı verdi.

İsrail’i, “Yıllardır Suriye’nin istikrarını bozmak ve halkı birbirine düşürmek isteyen bir yapı” olarak tanımlayan Şara, “Suriye halkı tarih boyunca hiçbir zaman bölünmeye veya ayrılığa boyun eğmedi. Biz savaştan korkan insanlar değiliz. Hayatımızı zorluklarla yüzleşerek ve halkımızı savunarak geçirdik, ancak Suriye halkının çıkarlarını kaos ve yıkımdan üstün tuttuk." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU BÖLGEYİ BÜYÜK TEHLİKEDEN KURTARDI"

Şara konuşmasında, Esad döneminden itibaren kendisine destek veren Türkiye'nin bu süreçte de yanlarında olduğunda dikkat çekerek, saldırıların ABD, Arap ülkeleri ve büyük çoğunlukla da Türkiye sayesinde önlendiğini söyledi.

Şara, “Bu arabuluculuk, ülkeyi bilinmeyen bir geleceğin karanlığından çıkardı” diye konuştu.

Son olarak Şara, Türkiye’nin sağladığı desteği öne çıkararak, “Türkiye’nin ve diğer dost ülkelerin desteğiyle, ülkemizin birliği ve istikrarı için el birliğiyle çalışıyoruz.” mesajını verdi.