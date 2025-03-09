Ahmed Şara'dan Lazkiye değerlendirmesi: Olaylar güvenli şekilde atlatıldı

AA

Lazkiye ilinde yaşanan şiddet olayları sonrası açıklama geldi..

Sosyal medyada dolaşıma giren videoya göre Şara, Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEDE YAŞANANLAR, BEKLENEN ZORLUKLARDIR"

Şara, "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" ifade ederek, "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız." diye konuştu.

ESAD REJİMİ YANLILARINDAN SALDIRI

SANA'nın haberine göre, devrik Esad rejimi yanlıları, Lazkiye'deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi.

Güvenlik güçleri, yaptıkları açıklamada, İdlib'den Lazkiye'ye giderek saldırganların püskürtüldüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

"BİZİ DÜŞMANLARIMIZDAN AYIRAN ŞEY, İLKELERİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZDIR"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti: