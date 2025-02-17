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AA

Muhaliflerin devriminden sonra Suriye'deki huzur iklimi kalıcı hale geliyor.

Toprak bütünlüğü ve etnik çeşitliliğe rağmen siyasi bütünlüğü sağlama yolunca ciddi adımlar atılıyor.

Bu süreçte Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da ülkenin farklı etnik ve dini gruplarının yaşadığı bölgelerine ziyaretlerde bulunuyor.

İDLİP VE HALEP'TEN SONRA LAZKİYE

Şara, bu kapsamda, Lazkiye ve Tartus illerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, ülke içindeki ziyaretlerine dün İdlib ve Halep'ten başladıktan sonra bugün sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye'de devam etti.

COŞKULU KALABALIĞI SELAMLADI

Şara, Lazkiye'deki Şeyh Dahir ve Tartus'taki Valilik meydanlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Daha sonra Şara, Lazkiye Valisi ve siyasi işler sorumlusunun yanı sıra bölgenin ileri gelenleriyle toplantı düzenledi.

ESAD GÜÇLERİYLE MÜCADELE MESAJI

Mezhepler ve etnik gruplar arasındaki toplumsal barışı güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şara, yoksullara yardım edilmesi, maaş düzenlemelerinin yapılması ve iç yatırımın canlandırılıp teşvik edilmesi yönündeki planlarını açıkladı.

Şara, ülke içindeki istikrarı bozmaya çalışan devrik Esad rejimine bağlı gruplarla mücadeleye devam edileceğini söyledi.