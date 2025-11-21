Ahmed Şara'nın ABD'deki konferansta katılımcıları güldüren 'keskin nişancı' esprisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye yeniden uluslararası arenada kendine yer buluyor.

Esad rejiminin yarım asırdan fazla zulüm yönetimini ortadan kaldıran muhaliflerin lideri Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanlığında, Suriye yeniden inşa sürecine girdi.

Türkiye'nin büyük desteği ile iç savaşı sona erdiren ülkede yaşamın normale dönmesi için çalışmalar devam ederken uluslararası arenada da yeni yönetim adeta yeniden doğdu.

10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Şara, burada birçok alanda temaslarda bulundu.

ŞARA'NIN ABD TEMASLARI

1967'den bu yana ABD'de BM Genel Kuruluna katılan ilk Suriye Devlet Başkanı olan Şara, Suriye'ye yönelik birçok yaptırımın da ya kaldırılmasını ya da askıya alınmasını sağladı.

Şara, ABD'deki temasları kapsamında ülkede yaşayan Suriyelilerle de bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı bu toplantıda birçok konu gündeme gelirken, video kayıtlarından eğlenceli bir kesit ortaya çıktı.

KORUMAYI TEBRİK ETTİ: KESKİN NİŞANCI REFLEKSİ

Şara'nın katılımcılara hitap ettiği sırada Barrack'ın önündeki masaya bıraktığı mikrofonu, yere düşmek üzereyken koruması tarafından son anda yakalandı.

Bu ana kayıtsız kalmayan Şara da 'Maşallah' sözleriyle korumayı tebrik etti ve ekledi: "Keskin nişancı refleksi."

Bu söz üzerine salondaki kalabalık kahkahalarını tutamadı.

"BİLARDO OYNUYORSAN YANIMA GEL"

Bunun üzerine koruma basketbol oynadığını söyleyince Şara, bu cevabı da 'Basketbol da oynuyormuş.' vererek salona duyurdu.

Kahkahalar bu ifadeyle de artarken Şara, "Bilardo da oynuyorsan yanıma gel bir gün." diyerek korumayı bilardo oynamaya davet etti.

Salondaki gülüşmeler iyiden iyiye artarken bu eğlenceli kesit, son günlerde sosyal medyada viral haline geldi.