AİHM’den Rus casus kararı: Suikastın arkasında Rusya var

İngiltere'ye sığınan eski Rus casus Aleksander Litvinenko'nun Rusya tarafından zehirle öldürüldüğü sonucuna varan AİHM, ayrıca 100 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'ye sığınan eski Rus casus Aleksander Litvinenko'nun 2006'da İngiltere'de öldürülmesi hakkında eşinin açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Litvinenko suikastının Rus ajanlar Andrey Lugovoy ile Dmitriy Kovtun tarafından düzenlendiğinin "şüphe götürmez bir gerçek" olduğunu belirtti.

RUSYA MAKAMLARI YÖNLENDİRDİ

Kararda, iki Rus ajanının zehirli maddeyi kendi başlarına temin etme imkanları olmadığı, Lugovoy ve Kovtun'un Rusya makamları tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiğine dair göstergeler bulunduğu kaydedildi.

AİHM, aynı zamanda Rusya'nın Litvinenko'nun ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak ve sorumluları cezalandıracak etkili bir iç soruşturma yürütmediğini bildirdi.

Ayrıca AİHM, Rusya'nın Litvinenko'nun eşi Marina Litvinenko'ya 100 bin euro tazminat ve 22 bin 500 euro masraf ödemesine hükmetti.

KREMLİN: AİHM'NİN ESKİ RUS CASUS LİTVİNENKO HAKKINDAKİ KARARI TEMELSİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski Rus casus Aleksandr Litvinenko'nun Rus ajanları tarafından zehirle öldürüldüğü yönündeki kararının "temelsiz" olduğunu söyledi.

Peskov, AİHM'nin eski Rus casus Litvinenko'nun öldürülmesi hakkındaki dava kararını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

AİHM'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savunan Peskov, "AİHM'nin bu konuda bilgi sahibi olmak için herhangi bir yetkiye veya teknik imkanlara sahip olduğunu zannetmiyoruz. Şimdiye dek bu soruşturmadan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla, bu tür iddialar temelsizdir." ifadelerini kullandı.

Peskov, buna benzer kararları dikkate almak istemediklerini belirtti.

LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

İngiltere istihbaratı (MI6) için çalışan eski KGB ajanı Alexandr Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Litvinenko'nun ölümünden önce 3 kez Lugoyov ve Kovtun ile görüştüğü belirlenmiş, bu iki kişinin kaldığı otel odasında ve gittikleri yerlerde zehirli polonyum maddesinin kalıntılarına rastlandığı açıklanmıştı.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.