Air France ve Airbus, 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçsuz bulundu Fransız havayolu şirketi Air France ve uçak üreticisi Airbus, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Fransa’nın başkenti Paris'te görülen davada “kasıtsız adam öldürme” suçlamalarından beraat etti.

İHA

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinden Fransa’nın başkenti Paris’e giden Air France’a ait A330-200 tipi yolcu uçağı, 1 Haziran 2009 yılında fırtınaya yakalanarak Atlas Okyanusu’na düştü.

Kazada 12’si mürettebat, 1’i Türk 216’sı yolcu olmak üzere toplam 228 kişi hayatını kaybetti.

Hava hızı sensörleri dondu

Soruşturma kapsamında uçağın Rio de Janeiro'dan kalktıktan saatler sonra yüksek irtifada bir fırtınayla karşılaştığı ve hava hızı sensörlerinin donarak yanlış veri aktardığı, bu nedenle pilotların doğru prosedürü takip edemedikleri için uçağın kontrolünü kaybettikleri belirlendi.

38 bin fit yükseklikten deniz çakılan uçağın enkazı ve kara kutusu, yaklaşık 4 bin metre derinlikte 2 yıl sonra bulundu.

Karar açıklandı: Air France ve Airbus suçsuz bulundu

Ve Fransız havayolu şirketi Air France ve uçak üreticisi Airbus’un feci kaza nedeniyle “kasıtsız adam öldürme” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Paris Adli Mahkemesi, 228 kişinin can verdiği uçak kazasıyla ilgili Air France ve Airbus’a suçsuz buldu.

Mahkeme, kararında hatalar işlenmiş olsa bile bunlarla kaza arasında nedensellik bağının kanıtlanamayacağını ifade etti.

Ölenlerin yakınları tepkili

Duruşmayı izlemek için 33 ülkeden gelen çok sayıda kişi, mahkeme kararına tepki gösterdi.

Kurbanları temsil eden Daniele Lamy, ailelerin adalet için verdikleri uzun mücadelenin sonuçsuz kalmasından "tiksindiklerini" belirterek, "Bu 14 yıllık bekleyişten geriye kalan tek şey umutsuzluk, dehşet ve öfke.” dedi.

Yeğeni kazada hayatını kaybeden Claire Durousseau ise "Kaybettiklerimiz ikinci kez öldü. Kendimi hasta hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Suçlamaları her zaman reddeden Air France ve Airbus, kazanın pilot hatası kaynaklı olduğunu öne sürmüştü.