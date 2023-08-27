AK Parti Sözcüsü Çelik, Rum kesimindeki cami saldırısına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz Ömer Çelik, "Saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz" dedi. Rum yönetimine seslenen AK Parti Sözcüsü, "Gereken yapılmalı" dedi.

AA & Ensonhaber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne saldırı düzenlendi.

Saldırganlarca hedef alınan cami kundaklandı.

Türkiye, saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın ardından, bir açıklama da AK Parti'den geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, camilere dönük nefret eylemlerine yenisinin eklendiğini belirtti.

"Saldırıyı ve yetkilileri kınıyoruz"

Bakan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz.

Dışişleri: KKTC'nin açıklamasını destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz." denilmişti.

Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiği belirtilmişti.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırının sadece Müslümanları hedef almakla kalmadığı, aynı zamanda ortak insanlık değerlerine yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koyduğu aktarılmıştı.