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    Akdeniz'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 düştü

    Akdeniz'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir F-35 düştü

    İngiltere Donanması'ndan Queen Elizabeth destroyerine ait bir F-35, Akdeniz sularına düştü.
    • AA
    • 17.11.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 18:58
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    Akdeniz'de İngiltere'nin HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan F-35 uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

    Pilot ise paraşütle atlayarak kurtuldu.

    İngiliz basını, soruşturmanın teknik ya da insani hata üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

    DONANMADAKİ DİĞER F-35'LER OPERASYONEL KALACAK

    İngiliz donanmasındaki diğer F-35 jetleri operasyonel kalacak ve eğitim uçuşları devam edecek.

    Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.

    Akdeniz de İngiliz Kraliyet Donanması na ait bir F-35 düştü #1

    Akdeniz de İngiliz Kraliyet Donanması na ait bir F-35 düştü #2

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