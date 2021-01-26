Al Jazeera: Ankara ile Riyad arasında uzlaşmanın önündeki engel kalktı

Katar basını, Doha'ya ambargonun kaldırılmasının ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki olumlu havayı yazdı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Katar arasında Körfez krizini bitiren anlaşmaya imza atılması sonrası gözler, Ankara-Riyad hattına çevrildi.

Al Jazeera, yeni dönemde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin seyrini mercek altına aldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ, İLİŞKİLERİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

İki yıl önce söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından tarihinin en düşük noktasına indiği belirtildi.

Kaşıkçı'nın, Ekim 2018'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın isimlerce öldürülmesini Türkiye'nin "eşi benzeri görülmemiş" kınamalarına neden olduğu kaydedildi.

KATAR'A AMBARGONUN KALDIRILMASI SONRASI ANKARA-RİYAD İLİŞKİLERİ

Ancak bugün, 2017’de Katar'a ambargo uygulamaya başlayan Riyad öncülüğündeki dört uluslu blok ile Doha arasındaki gerginliğin azalması dolayısıyla, Ankara ve Riyad arasındaki bağların normale dönüşün eşiğinde göründüğü aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında Suudi Arabistan ve müttefiklerinin, hava sahasını ve sınırları yeniden açmak da dahil olmak üzere Doha ile ilişkileri tekrar düzelttiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karara yönelik olarak "çok faydalı" yorumu yaptığı anımsatıldı.

'KÖRFEZ İŞ BİRLİĞİ TÜRKİYE İLE GÜÇLENİR' MESAJI

Erdoğan'ın, konuyla ilgili "Körfez iş birliğindeki konumumuzun yeniden tesis edilmesini umuyoruz. Böylece Körfez iş birliği güçlenecek." sözlerine yer verildi.

Haberde, Körfez'deki yakınlaşmayı Katar’ın Ankara ile Riyad arasında arabuluculuk yapma teklifinin izlediği ifade edildi.

Ayrıca KİK toplantısı öncesinde ilişkilerde düzelme belirtilerinin olduğu, kasım ayında G-20 zirvesinin başlangıcında Erdoğan ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in telefonla görüştüğüne işaret edildi.