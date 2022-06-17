Al Jazeera, Şirin Ebu Akile'yi öldüren merminin görüntüsünü yayınladı

Deneyimli muhabir Akile'nin ölümüne yol açan mermiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Konuyla ilgili askeri uzman, "Herhangi bir asker, onunla öldürmek ister" dedi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

51 yaşındaki Akile, 11 Mayıs'ta, İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada başından vuruldu.

"Al Jazeera muhabirini öldürmek için kullanıldı"

Olayı gündemde tutmayı sürdüren medya kuruluşu, Akile'nin ölümüne neden olan merminin görüntüsünü paylaştı.

Haberde, "Fotoğraf, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'da kıdemli Al Jazeera muhabirini öldürmek için kullanılan mühimmat türünü ilk kez gösteriyor." denildi.

"İsrail kuvvetlerinin kullandığı merminin aynısı"

Balistik ve adli tıp uzmanlarına göre, yeşil uçlu merminin, zırhı delmek için tasarlandığı ve M4 tüfeğinde kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Merminin, 3 boyutlu modeller kullanılarak analiz edildiği ve uzmanlara göre, İsrail kuvvetlerinin kullandığı merminin aynısı olduğuna dikkat çekildi.

"Herhangi bir asker onu kullandığında..."

Aynı haberde, "Uzmanlar, merminin ABD'de tasarlandığını ve üretildiğini söyledi." notu paylaşıldı.

Ürdünlü eski Tümgeneral Fayez al-Dwairi, "Bu mühimmat, İsrail ordusu tarafından kullanılıyor. Herhangi bir asker onu kullandığında kesin bir hedef için kullanır. Avlamak, öldürmek ister. Onu kullanmanın başka bir yolu yok." dedi.

Daha ayrıntılı inceleme için merminin Filistin yönetiminde kalacağı kaydedildi.