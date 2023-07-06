Aleksandr Lukaşenko İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin açıklama Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Müslümanlara karşı saldırganlığın "aptallık" olduğunu söyledi.

AA

İsveç'te kriz bitmiyor...

Ülkenin NATO üyeliği için Türkiye’nin tavrı büyük bir önem taşıyor.

Bir yandan terör örgütü sempatizanlarına sahip çıkmasıyla gündeme gelen İsveç, bir yandan da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler düzenleniyor.

Geçtiğimiz aylarda aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, defalarca kez kutsal kitabı yakma ve yırtma girişiminde bulunmuştu.

Ülkede geçtiğimiz hafta nabızları yükselten bir olay daha yaşandı.

İsveç makamları başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verdi.

Bunun üzerine Türkiye başta olmak üzere tepkiler art arda gelmeye başladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te ulusal ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsveç'te yaşanılan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Müslümanlara karşı saldırganlık aptallıktır"

İsveç'te gerçekleştirilen olayın aptallık olduğunu nitelendiren Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı:

Müslümanlara karşı saldırganlık aptallıktır. Bunun yetkililerin himayesi altında yapılmasına ne gerek var? İsveç yönetimi bunu durduramaz mıydı? Durdurabilirdi. Ancak onlar, bunun yasal olduğunu söyledi. Bu nedenle, bir iç savaşa neden olabilecek sorunlar yaratmaya gerek yok.

"Fransa'da yönetim inatçı olmasaydı, olanlar çoktan yatıştırılabilirdi"

Fransa'daki kaosa da değinen Lukaşenko, şunları söyledi: