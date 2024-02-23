Aleksey Navalny'nin annesi Lyudmila: Oğlumun cesedini bana gösterdiler Oğlunun cansız bedenini gören Lyudmila, gizli cenaze töreni düzenlenmesi konusunda kendisine 'şantaj uygulandığını' ileri sürdü.

ensonhaber.com

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya, oğlunun cansız bedeninin kendisine gösterildiğini söyledi.

Navalny'nin ailesine, cesedin "kimyasal analiz" için iki hafta süreyle tutulacağı bildirildi.

Lyudmila, Rus yetkililerin, "gizli" cenaze törenine izin vermesi için kendisine baskı yaptığını anlattı.



Ölüm belgesini imzaladı

BBC'nin aktardığına göre, Lyudmila, morga götürüldüğünü ve burada ölüm belgesini imzaladığını kaydetti.

Aleksey Navalny'nin sözcüsü, anne Navalnaya'ya sunulan tıbbi raporda ölümün "doğal sebeplerden" meydana geldiğinin belirtildiğini ifade etti.

Eşi: Kocamı öldürdüler

Ancak Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, kocasının "Rus yetkililer tarafından öldürüldüğünü" düşünüyor.

Annesi konuştu: Naaşı teslim etmiyorlar

Lyudmila Navalnaya, yasaya göre, yetkililerin oğlunun naaşını teslim etmesi gerektiğini, ancak bunu yapmayı reddettikleri için kendisine "şantaj yapıldığını" söyledi.

"Gizli töreni kabul etmezsem cesede bir şeyler yapacaklar"

Aleksey Navalny'nin annesi, oğlunun gömülmesi için, cenazenin yeri, zamanı ve şekli de dahil olmak üzere koşulların belirlendiğini iddia etti ve ekledi:

Beni mezarlığa götürüp, 'Oğlunuz burada yatıyor' demek istiyorlar. Gözlerimin içine bakarak eğer gizli cenaze törenini kabul etmezsem oğlumun cenazesine bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar.

Lyudmila, müfettişlerin kendisine "Zaman senden yana değil, ceset çürüyor." dediğini söylediğini aktardı.