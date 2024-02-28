Aleksey Navalny'nin cenaze töreni cuma günü düzenlenecek Navalny'nin sözcüsü, tören için mekan bulma konusunda zorluk yaşadıklarını söyledi. Törenin tarihi ise belli oldu.

ensonhaber.com

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cenaze töreninin ne zaman düzenleneceği belli oldu.

Navalny ile ilgili tören, birçok yerin törene ev sahipliği yapmayı reddetmesinin ardından cuma günü Moskova'da gerçekleştirilecek.

Cenaze töreninin düzenleneceği tarih belli oldu

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, cenaze töreninin 1 Mart Cuma günü öğleden sonra Moskova'nın güneydoğu Maryino bölgesindeki bir kilisede düzenleneceğini söyledi.

Rus muhalifin naaşı, kiliseye yakın bir mezarlığa defnedilecek.

Putin'i sorumlu tutuyorlar

Rus yetkililer, 47 yaşındaki Navalny'nin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Birçok Batılı lider, söz konusu ölümden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutuyor.

Yarmysh, Navalny'ye “veda etkinliği” için yer bulma konusunda karşılaşılan zorluklardan bahsetti.

Tören mekanı bulmakta zorlandılar

X üzerinden paylaşımda bulunan Yarmysh, çoğu mekanın tamamen dolu olduğunun kendilerine söylendiğini, bazılarının "Navalny" soyadını duyunca töreni reddettiklerini", bir tanesinin ise yasak kararından dolayı cenazeyi kabul edemeyeceğini söylediğini bildirdi.