Aleksey Navalny'nin naaşı, 'kimyasal analiz' için iki hafta tutulacak Navalny'nin cansız bedeni, ailesine henüz teslim edilmedi. Cesede analiz yapılacağı belirtilirken Navalny'nin eşi Yulia, "Zehirleme izlerini yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

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ensonhaber.com

Rusya'da hapishanede hayatını kaybeden muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin cansız bedeni, iki hafta boyunca tutulacak.

Navalny'ye kimyasal analizler uygulanacak. Bu durum, Rus muhalifin ailesine bildirildi.

Söz konusu aileden bir temsilci, Navalny'nin annesine gelişmenin aktarıldığını söyledi.

Navalny'nin cansız bedeni tartışma konusu oldu

Navalny'nin cansız bedeninin nerede olduğu konusunda Rus yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rus muhalefet liderinin eşi Yulia Navalnaya, Moskova yönetimini, naaşı saklamakla suçluyor.

Eşinden Putin'e suçlama

Açıklama yapan Navalnaya, "özgür bir Rusya" için savaşmaya devam edeceğini söylerken, doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kocasını öldürmekle suçladı.

Navalnaya, "zehirleme izleri kayboluncaya kadar cesedin saklandığını" öne sürdü.

AB: Yavaş yavaş öldürüldü

Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Josep Borrell, Navalny'nin "Putin rejimi tarafından bir Rus hapishanesinde yavaş yavaş öldürüldüğünü" belirtti.

BBC'nin aktardığına göre, hem AB hem de ABD, Navalny'nin ölümünün ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayı düşünüyor.