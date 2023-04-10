Aleksis Çipras, Türkiye ile diyaloğu değerlendirdi Yunan siyasetçi, Ankara ile ilişkiler konusunda hükümeti suçladı. Miçotakis'in fırsat penceresini değerlendiremediğini belirten Çipras, göçü önlemek için Meriç'e tel örgünün tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

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Yunanistan, 21 Mayıs'ta genel seçimler için sandık başına gidecek.

Muhalefetteki Syriza'nın Genel Başkanı ve eski Başbakan Aleksis Çipras, seçim sürecine ve Türkiye ile ilişkilere dair görüşlerini paylaştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçim kampanyası sözü olarak Türkiye ile kara sınırının tamamını duvarla kapatma sözü verdi.

Çipras'ın Türkiye açıklaması

Çipras, seçimlerde ikinci olmaları halinde hükümet kurmaya çalışmayacaklarını söylerken, Yunanistan'ın Türkiye ile olan kara sınırının kuzeydoğudaki Meriç Nehri boyunca tel örgüyle örülmesinden yana olduğunu belirtti.

Ankara ile diyalog soruldu

Kathimerini gazetesine konuşan Çipras, "Son dönemde Türkiye ile ilişkilerimizde bir yumuşama olduğu görülüyor. Sizce bu sürer mi? Yunanistan bunu Türkiye ile sağlam bir diyalog kurarak avantaj elde etmek için bir fırsat penceresi olarak mı görmeli?" sorusunu yanıtladı:

"Miçotakis'in ne iradesi ne de hedefi var"

Her iki ülkenin, halklarımızın karşılaştığı zorluklara odaklanabilmesi için yararlanılması gereken bir fırsat penceresi var.



Ancak bu fırsattan belirli bir hedefi olan yapılandırılmış bir diyalog sağlama iradesi varsa yararlanılabilir. Ne yazık ki, Miçotakis'in ne iradesi ne de hedefi var.



Bizim açımızdan, diyaloğa girme irademiz net. Kırmızı çizgilerimiz toprak bütünlüğümüz ve onu savunma hakkımızdır.

Türkiye ile yumuşama dönemini değerlendirdi

Atina'nın son dönemde imzaladığı savunma anlaşmaları da gündemdeydi. Çipras, Ankara ile yumuşamanın devam etmesi durumunda, varılan askeri mutabakatlara bakış açısının değişip değişmeyeceği soruldu:

Türkiye seçimlerinden sonra ilk soru, Türkiye'nin Batı'ya doğru hamle yapıp yapmayacağı olacaktır. Eğer bu olursa, pozitif bir ABD-Türkiye ve AB-Türkiye gündemi gelişecektir.



Rum-Türk (anlaşmazlıklar) ve Kıbrıs meselesinde olumlu bir gündemin şartlarını içereceğinden emin olmalıyız ki bu da şartlı olarak pozisyonumuzu koruyacaktır.

"Tel örgü şart ama çözüm değil"

Atina yönetiminin, Meriç yakınında sınır duvarını genişletmeye ihtiyaç duyup duymayacağı sorulan Yunan siyasetçi, şu görüşünü paylaştı: