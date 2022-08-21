Alexander Dugin'in kızına bombalı saldırı

Rus filozof Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, bombalı saldırıda öldürüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece bir patlama yaşandı.

Rusya Lideri Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve “beyin” lakabıyla tanınan danışmanı Alexander Dugin’in aracına bombalı saldırı yapıldı.

Parçalara ayrılan aracı ise Dugin değil kızı 30 yaşındaki Darya Dugina kullanıyordu.

"Hedefteki kişi babasıydı"

Dugina’nın yakın arkadaşı, “Bu onun babasının aracıydı. Darya normalde başka bir otomobil kullanıyordu fakat bugün babasının otomobilini aldı ve Alexander’ın da onunla gitmesi planlanmıştı. Fakat Alexander başka bir yoldan gitti. Döndüğünde trajediyle karşılaştı. Şu an anladığım kadarıyla esas hedef Alexander’dı.” ifadelerini kullandı.

Darya Dugina, babası gibi gazetecilik, felsefe ve siyaset bilimi ile uğraşıyordu. ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyordu.

Aleksandr Dugin'in kızına bombalı saldırı VİDEO