Ali Bagheri Kani, İran Dışişleri Bakanı olarak atandı

Eski İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, ülkesinin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı.
Gelişme, Tahran'da deprem etkisi yaratan helikopter kazasının ardından kayıtlara geçti.
Dağlık alanda meydana gelen kazada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'den ölüm haberi geldi.
Dışişleri Bakanlığı'na Ali Bagheri Kani atandı
Ölümler, Tahran'da zorunlu görev değişikliklerini beraberinde getirdi. İran'da Reisi sonrası koltuğa geçici olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir geçecek.
Dışişleri Bakanlığı görevi ise Ali Bagheri Kani'nin oldu. İran medyası, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Kani'nin yeni görevini duyurdu.
İran'ın nükleer başmüzakereciliğini yapıyordu
Kani'nin, daha önce İran'ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptığına dikkat çekildi.
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