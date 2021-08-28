Ali Hamaney: ABD, Afganistan'daki krizlerin kaynağıdır

20 yıllık süreç nedeniyle Washington'ı suçlayan Hamaney, Afganistan halkını desteklediklerini söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki durumu değerlendirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kurduğu 13'üncü hükümet üyelerini kabul eden Hamaney, burada yaptığı konuşmada, önceki hükümet döneminde halkın hükümete yönelik güven duygusunun zayıfladığını ve yeni hükümetin bu durumu düzeltmesini istedi.

AFGANİSTAN'DAKİ DURUM NEDENİYLE ABD'Yİ SUÇLADI

Dış politikanın önemine işaret eden ve ekonomi diplomasisinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Hamaney, 15 komşu ülke başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyle dış ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında nükleer müzakereleri ve Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Hamaney, Afganistan'daki krizlerin kaynağının ABD olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"TEK BİR ADIM DAHİ ATMADILAR"

"ABD, Afganistan'ı kalkındırmak için tek bir adım dahi atmadı. Bugünkü Afganistan, kalkınma açısından 20 yıl öncesinin gerisinde değilse bile ileride de değildir. Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir. Amerikalılar, 20 yıllık işgal boyunca düğünleri ve cenazeleri bombalamak, masumları hapse atmak ve uyuşturucu üretimini 10 kat artırmak dahil her türlü vahşeti bu ülkede gerçekleştirdiler."

"MÜZAKERELERLE ALAY ETTİLER"

Nükleer anlaşmaya değinen Hamaney, "Amerikalılar nükleer anlaşma konusunda çok utanmazca davrandı ve herkesin gözü önünde anlaşmadan tek taraflı ayrılmalarına rağmen sanki İran anlaşmadan ayrılmış gibi taleplerde bulundular. Müzakerelerle alay ettiler ve Avrupalılar da ABD gibi davrandı." ifadesini kullandı.

"ÖNCEKİ YÖNETİMDEN FARKLI DEĞİLLER"

ABD Başkanı Joe Biden'ı, nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan görüşmelerde selefi Donald Trump ile aynı taleplerde bulunmakla suçlayan Hamaney, "Mevcut ABD yönetimi, öncekinden farklı değil çünkü nükleer meseleyle ilgili İran'dan talepleri sözde farklı ancak aslında Trump'ın isteklerinin aynısını talep ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"HÜKÜMETLER GEÇİCİ, AFGANİSTAN HALKI KALICI"

Hamaney, Afganistan halkını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Biz Afganistan ulusunu destekliyoruz. Hükümetler gelir gider ancak Afganistan halkı kalıcıdır. Hükümetlerle ilişkimizin mahiyeti onların bizimle ilişkisine bağlıdır." şeklinde konuştu.