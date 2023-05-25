Aliyev ve Paşinyan, 'Zengezur Koridoru' tartışması yaşadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında “Zengezur Koridoru” tartışması yaşandı. Paşinya'nın ithamlarına cevap veren Aliyev, "Azerbaycan hiçbir koridoru kapatmadı. Bu platformu asılsız suçlamalar için kullanmaya gerek yok" dedi.

İHA

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısına katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında “Zengezur Koridoru” tartışması yaşandı.

'Zengezur Koridoru' tartışması

Aliyev’in toplantıda yaptığı konuşmada, Zengezur Koridoru'nun oluşturulması için Azerbaycan'ın girişimde bulunduğunu hatırlatarak, “Zengezur Koridoru sadece Azerbaycan'ın ana bölümünü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak” dedi.

Aliyev'in sözlerine karşılık veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, "2020'deki üçlü deklerasyonda sadece bir koridordan söz edildiğini ve bu koridorun Rus barış güçlerinin kontrolünde olması gereken ancak maalesef Azerbaycan tarafından yasadışı bir şekilde bloke edilen Laçın Koridoru olduğunu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullanarak, Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'ndaki varlığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

"Azerbaycan hiçbir koridoru kapatmadı"

Paşinyan’ın sözlerine cevap veren Aliyev ise, "Azerbaycan hiçbir koridoru kapatmadı. Bu platformu asılsız suçlamalar için kullanmaya gerek yok" dedi.

Aliyev ve Paşinya arasındaki tartışmada araya giren Rusya Devlet Başkanı Putin şöyle dedi:

"En önemli şey, Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşmadır"