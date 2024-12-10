Alman ana muhalefet lideri: Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız

AA & Ensonhaber

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Rusya'nın zayıfladığını belirterek, "Çünkü Rusya, Suriye'yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. Ve Türkiye güçlendi. Türkiye şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak" dedi.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olan Merz, "Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

"BEKLEYİP GÖRMELİYİZ"

Bunun artık Alman ve Avrupa siyasetinin bir görevi olduğunu kaydeden Merz, "Şimdi bekleyip Suriye'de gerçekten neler olduğunu, iç savaşın gerçekten bitip bitmediğini görmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.