Alman Bakan Faeser: DEAŞ şu anda Almanya'daki en büyük tehditlerden Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "DEAŞ-Horasan Eyaleti terör örgütünün" Almanya'daki en büyük tehditlerden olduğunu söyledi.

AA

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Faeser Süddeutsche gazetesine açıklama yaptı.

Faeser yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına değindi.

"DEAŞ şu anda Almanya'daki en büyük tehditlerden"

Faeser, "Terörizmin yol açtığı tehlike akut olmaya devam ediyor. DEAŞ-Horasan Eyaleti terör örgütü şu anda Almanya'daki en büyük tehditlerden." dedi.

Rusya ve İran'ın Kirman kentindeki saldırıların küresel terör tehdidinin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini gösterdiğini belirten Faeser, "Moskova'daki kanlı terör saldırısından DEAŞ-Horasan Eyaleti terör örgütünün sorumlu olduğu varsayılabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'ya eleştiri

Rusya'nın hibrit savaşının yol açtığı artan tehlikeler konusunda da uyarıda bulunan Faeser, "Aslında burada Rus saldırganlığından kaynaklanan tehditlerin yeni bir boyutunu yaşıyoruz. Yalanlarla, kitlesel dezenformasyonla etki yaratma girişimleri görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kremlin yönetimini kasıtlı olarak Batı Avrupa'ya yönelik mülteci hareketlerini teşvik etmekle suçlayan Faeser, Rusya'nın ayrıca Batı'yı göçle istikrarsızlaştırmak istediğini söyledi.

Almanya Federal Başsavcılığı, 19 Mart'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve İsveç'te saldırı planladıkları ileri sürülen Afganistan vatandaşı iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)