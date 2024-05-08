Alman Bakan Franziska Giffey saldırıya uğradı: Kafasına ve boynuna vurdular Saldırgan, Ekonomi Bakanı Giffey'e fiziksel şiddet uyguladı. Giffey, hastanede tedavi altına alındı.

AA & Ensonhaber

Almanya'da siyasetçilere saldırılarda artış yaşanırken bunun son örneği, Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey ile gündeme geldi.

Giffey, kütüphanede saldırganın uyguladığı şiddet nedeniyle yaralandı.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, dün Rudow semti Alt-Rudow Caddesi'ndeki kütüphanede bir kişi, içinde sert cisim bulunan torbayla Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Giffey'in kafasına ve boynuna vurdu.

Baş ve boyun ağrılarıyla hastaneye kaldırıldı

Saldırgan olay yerinden kaçarken Giffey, baş ve boyun ağrılarından dolayı hastanede ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Giffey ve diğer siyasetçilere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "Siyasetçilere saldıran herkes demokrasimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.

"Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız"

Giffey'e yönelik saldırının kabul edilemeyeceğini dile getiren Wegner, şöyle dedi:

Şiddetin, nefretin ve kışkırtmanın her türlüsüne karşı çıkacağız ve demokrasimizi koruyacağız.

3 Mayıs'ta yaşanan saldırı

Almanya'da 3 Mayıs'ta Saksonya eyaletinin Dresden kentinde SPD'li Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke de bir aşırı sağcının saldırısında ağır yaralanmıştı.