Alman basını: Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'de 'döner' diplomasisi yürütecek Steinmeier'in ziyareti sırasında davetlilere döner ikram edilecek. Alman kamuoyu, uçakla taşınacak dönere özel ilgi gösteriyor.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye'ye gelirken yanında 60 kilo döner getirecek.

22-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek programa, Steinmeier'in uçağıyla Almanya'dan döner taşınacak.

Berlin'de döner dükkanı sahibi olan Arif Keleş, Türkiye'ye gelecek heyette bulunuyor. Döner, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Steinmeier'in vereceği davette konuklara ikram edilecek.

Spiegel: Döner diplomasisi

Alman basını, gelişmeyi "döner diplomasisi" diyerek aktardı. Spiegel, "Biraz Alman, biraz Türk" başlıklı haberinde, Almanların vazgeçilmez yemeğinin Türkiye'ye getirileceğinden bahsetti.

Dönerci Keleş'in, Steinmeier'in Türkiye ziyaretindeki isimlerden biri olacağı belirtilerek şöyle denildi:

Döner dükkanının sahibi, milyonlarca Türk kökenli insanı Almanya'ya entegre etme başarısını temsil ediyor.

Stern: Uçakta döner de olacak, şaka değil

Keleş ile röportaj yapan Stern dergisi, Türkiye'ye döner taşınacağına dikkati çekti:

Pazartesi günü Federal Cumhurbaşkanı Steinmeier, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'a uçacak. Uçakta döner de olacak. Şaka değil.

'Almanlar sadece dönerden anlıyor' söylemine yanıt verdi

Sadece Berlin'de bin 600 döner işletmesinin olduğu belirtildi. Keleş, "Konu Türk kültürü olunca Almanların sadece dönerden anlaması sinir bozucu değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Can sıkıcı bir durum. Ama beni daha çok rahatsız eden dönerin yeterince ilgi görmemesi.



Arkasında çok fazla iş var. Salatanın yıkanması, doğranması, soslar, et, ekmek... Ancak fiyatlara bakıldığında bazı insanlar için hâlâ çok pahalı.

"Fiyatı artırmak zorunda kalacağız"

Berlin'de döner fiyatının ortalama 7.5 Euro olduğu hatırlatıldı. Arif Keleş, kendisinin ise döneri 6.5 Euro'ya sattığını söyleyerek şöyle devam etti:

Muhtemelen fiyatı artırmak zorunda kalacağız. Her şey daha pahalı hale geldi. Eskiden kilosu 5,50 Euro'ya kebap alırken şimdi ise 8,50 euro ödemek zorunda kalıyorum.



Ekmeğin fiyatı iki katına çıktı, sebze fiyatı daha da arttı. Enerji, kira, asgari ücret, her şey arttı.

'Döner enflasyonu' söylentilerine tepki

Almanya'da "döner enflasyonu"ndan söz edildiğinin hatırlatılmasına Keleş'ten "Bir burger ya da pizza çok daha pahalı. Bu yüzden kimse şikayet etmesin." şeklinde karşılık geldi.