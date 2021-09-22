Alman basını: En pahalı kış mevsimi yaklaşıyor

Artan enerji maliyetlerine işaret eden Bild, yaşananlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçladı.

Almanya'da sıcaklıkların ortalamaların altında kalması ve kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle doğalgaz tedariki ve fiyatlar tartışma konusu oldu.

Çözüme kavuşamayan doğalgaz boru hattı projesi Kuzey Akım 2'de yaşanan belirsizliklerin yanı sıra Rusya'nın kıtaya gaz akışını azaltması, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artmasına neden oldu.

"PUTİN BİZİ DONDURUR MU" SORUSU

Alman basınından Bild gazetesi, konuyu "Putin bizi kışın dondurur mu?" sorusuyla gündeme getirdi. Haberde, "Milyonlarca Alman bu kıştan önce titremeli: Isınma maliyeti şokunun eli kulağında." denildi.

"EN PAHALI KIŞ YAKLAŞIYOR"

Durumdan yaklaşık 30 milyon hanenin etkilendiği belirtilirken, Frankfurt merkezli Commerzbank'tan Carsten Fritsch, "Tüm zamanların en pahalı kışı yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

MALİYETLER ARTTI

Halihazırda yaklaşık 20 milyon hanenin gazla ısındığı, dört kişilik bir ailenin 2020'ye kıyasla giderinin ortalama 210 euro artarak 1300 euro yükseldiği kaydedildi.

10 milyon hanede ise akaryakıtlı ısıtma sisteminin kullanıldığından bahsedilen haberde, "Dolu bir depo (2000 litre), bir önceki yıla göre ortalama 800 euro daha pahalı." bilgisi paylaşıldı.

"PUTİN BİLEREK YETERSİZ TEDARİK EDİYOR"

Gazete, artan maliyet nedenini "Kısmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kaynaklanıyor." şeklinde açıkladı. Avrupa Politika Analiz Merkezi'nden (CEPA) Benjamin Schmitt, "Gaz devi Gazprom, kasten Avrupa gaz depolama tesislerini yetersiz tedarik ediyor." diye konuştu.

Schmitt, söz konusu tavır için "Avrupa Birliği'ni Kuzey Akım 2'yi hızlı bir biçimde onaylamaya teşvik etmek istiyorlar." açıklamasını yaptı.

"ALMANYA'YA ŞANTAJ YAPIYOR"

Haberde, "Tartışmalı boru hattı şimdiye kadar işletme ruhsatından ve sertifikasından yoksundu. Putin, görünüşe göre, boru hattına yeşil ışık yakılması için doğalgaz arzını keserek Almanya'ya ve diğerlerine şantaj yapmak istiyor." ifadelerine yer verilerek, şöyle denildi:

"Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dahi itiraf etti: 'Elbette, Kuzey Akım 2'nin mümkün olan en hızlı şekilde devreye alınması, Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını dengeleyecektir.' Milyonlarca hane artık masrafları karşılamak zorunda."

ABD'NİN KUZEY AKIM 2'YE İTİRAZI

Projeyi "Rusya'nın enerji silahı" olarak değerlendiren ABD'nin itirazları nedeniyle geciken Kuzey Akım 2 konusunda Washington ve Berlin geçtiğimiz temmuz ayında el sıkışmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelişmeyi "ABD ile yapıcı çözümler bulmamız çok iyi." diyerek duyurmuştu.