Alman basını: Erdoğan, İstanbul'un ikinci Fatih'i

Frankfurter Allgemeine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesindeki rolüne vurgu yaptı.

86 yıllık hasret ve özlem sona erdi.

Ayasofya, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden cami statüsüne kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"ERDOĞAN, İSTANBUL'UN İKİNCİ FATİHİ"

Alman basını, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Frankfurter Allgemeine, İstanbul'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı.

Başlıkta, "Erdoğan, 'İstanbul'un ikinci Fatihi' mi?" ifadesine yer verildi. Haberde, "Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönde adım atacak." denildi.

YENİDEN İBADETE AÇILDI

Haberde ayrıca, birçok Türk vatandaşının, Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin yıldönümünde Ayasofya'da ibadet etmesini beklediği aktarıldı.

Ayasofya ile ilgili turizm değerlendirmesi de yapılırken, tarihi yapının hangi kısmının namaza, hangi kısmının turistlere açık kalacağının önemli olduğu kaydedildi.

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