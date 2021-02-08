Alman basını: Türkiye'de aşı karmaşasından eser yok

Koronavirüs aşı kampanyasında hızlı ilerleyen Türkiye, dünyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin, aşılamaya geç başlamış olmasına rağmen kısa sürede Almanya'yı geride bıraktığı belirtildi.

Koronavirüse karşı aşılama kampanyasını 14 Ocak'ta başlatan Türkiye, kısa bir sürede birçok ülkeyi geride bıraktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'na göre, ülkede son olarak aşılanan kişi sayısı 2 milyon 650 bini geçti.

"GEÇ BAŞLADILAR, ALMANYA'YI GEÇTİLER"

Türkiye'nin hızlı ve etkili aşılama yöntemi, Alman basınının dikkatini çekti. Tagesschau televizyonu, "Aşı karmaşasından eser yok" başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde, Türkiye'de aşı kampanyasının nispeten geç başladığı ancak sorunsuz ilerlediği, aşılanan kişi sayısı bakımından Almanya'nın geride bırakıldığına dikkat çekildi.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE BASİT"

Almanya'da 3 Şubat itibarıyla sadece 2.1 milyon kişiye aşı yapıldığı, Türkiye'de randevular ve organizasyonda aksama olmadığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Önce elektronik bir mesaj alıyorsunuz. Kimlik numaranızı hazır bulundurmalısınız. Ayrıca uygulama üzerinden de randevu alınabileceği belirtiliyor. Şaşırtıcı derecede basit."

Konuyla ilgili bir Türk vatandaşının görüşlerine yer verilen haberde, aşı kampanyasıyla ilgili sistemin oldukça iyi çalıştığı aktarıldı.

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