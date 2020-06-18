Alman basını, Yunanistan'ın sığınmacılara tutumunu yazdı

Spiegel, Atina'nın mültecilere yönelik müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yunanistan, mültecilere uyguladığı şiddet ve bunun sonucunda yol açtığı insan hakları ihlalleriyle gündemde...

Report Mainz, Lighthouse Reports ve Der Spiegel'in yaptığı ortak araştırmada, 13 Mayıs'ta Ege Denizi'nde yaşanan olaya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yunanistan'ın sahil güvenlik ekiplerinin, bir grup mülteciyi Türk karasularına doğru çekerek, kaderine terk ettiği görüldü.

YUNANİSTAN'DAN SIĞINMACILARA İNSANLIK DIŞI MÜDAHALE

Mültecilerin çekildiği botta bulunan Filistinli sığınmacı Amjad Naim, Türk kıyılarından Yunan karasularına doğru açıldıklarını, Sisam Adası'na varmak üzereyken bölgeye botlarla gelen yüzleri maskeli grubun müdahalesiyle karşılaştıklarını söyledi.

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SIĞINMACILARIN BOTUNU BATIRDILAR

Grubun, Yunan bayrağı taşıdığını belirten Naim, önce suya ateş açıldığını ve botun, motorunun bozularak batırıldığını ifade etti. Şişme cankurtaran salına alınan mülteciler, Türkiye kıyılarına çekildi. Naim, yaşadıkları anları cep telefonuyla anbean kaydetti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Almanya medyası, maskeli kişilerin 4 Haziran'da yaşanan bir olay sonucunda Yunan sahil güvenlik görevlileri olduğunu belirledi. Atina, iddiaları reddederken, 13 Mayıs'ta yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Spiegel, mültecilerin insanlık dışı uygulamalarla Türkiye'ye itilmesinin uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne aykırı olduğunun altını çizdi.

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