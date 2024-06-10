Alman enstitülerinden İsrail saldırıları değerlendirmesi: Katlanılamaz! Almanya'da barış konusunda çalışmalar yapan dört araştırma enstitüsü, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının, meşru müdafaa hakkı kullanım sınırını aştığı ve 'katlanılamaz' olduğunu yorumunda bulundu.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı katliamları dünyanın gündeminde.

Birçok sokak gösterisi ve protestoya neden olan İsrail katliamlarına eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinden de tepki geliyor.

Bu kapsamda Almanya'da barış konusunda çalışmalar yapan dört araştırma enstitüsü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, meşru müdafaa hakkı kullanım sınırını aştığını ve bu durumun "katlanılamaz" olduğunu bildirdi.

Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (IFSH) Prof. Dr. Ursula Schröder, Leibniz Enstitüsü Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfından Prof. Dr. Christopher Daase, Duisburg-Essen Üniversitesi Kalkınma ve Barış Enstitüsünden (INEF) Dr. Tobias Debiel, Bonn Uluslararası Çatışma Çalışmaları Merkezinden (BICC) Dr. Conrad Schetter, 2024 yılı barış çalışması raporunu kamuoyuna açıkladı.

"İsrail saldırıları katlanılamaz"

Ursula Schröder, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, meşru müdafaa hakkı kullanım sınırını aştığını belirterek, bu durumun "katlanılamaz" olduğunu ifade etti.

"Uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor"

Schröder, "İsrail meşru müdafaa hakkını kullanmanın ötesine geçiyor ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Bu nedenle federal hükümet, Gazze'de aşırı yıkıma, yerinden edilmeye, ölüme ve açlığa maruz kalan Filistin halkının çıkarlarını güçlü şekilde savunmalıdır. Uluslararası insancıl hukuk kurallarına, özellikle de askeri gereklilik ve düşmanlıkların orantılılığı ilkelerine uyulmalıdır." dedi.

Alman hükümetine uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulmasını sağlama çağrısında bulunan Schröder, Gazze'de kullanılabilecek küçük silahların satışının ya da sevkiyatının savaşın sonuna kadar askıya alınmasını istedi.

Schröder, uzun vadeli siyasi çözüme giden doğru yolun Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınması olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)