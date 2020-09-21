Alman hava yolu Lufthansa, küçülmeye gidiyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, seyahat kısıtlamalarına yol açan koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla çalışanın işine son vereceğini ve daha fazla uçağı hizmet dışı bırakacağını duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs döneminden ekonomik olarak da başarıyla çıkarken, hava yolu ulaşımında da bu fark oldukça fazla açılıyor.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde büyüdüğünü açıklamıştı. Almanların hava yolu Lufthansa ise küçülmeye gidiyor.

ALMAN HAVA YOLU LUFTHANSA, BATIŞA GEÇTİ...

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, yaz döneminde hava trafiğinde beklenenden daha az talep olduğu, rezervasyon rakamlarının son haftalarda düştüğü belirtildi.

Şirketin yeniden yapılandırma programı kapsamında üçüncü pakete karar verildiği bildirilen açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde kapasite kullanım beklentisinin yüzde 50'den yüzde 20-30 aralığına düşürüleceği, şirketin filosundaki bazı uçak modellerinin kalıcı olarak hizmet dışı bırakılacağı kaydedildi.

Şirketin daha önce koronavirüs salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle 22 bin çalışanını işten çıkarmaya karar verdiği hatırlatılan açıklamada, bu sayının, yeniden yapılandırma programında alınan kararlar neticesinde daha fazla olacağı belirtildi.

YÖNETİM POZİSYONLARINDA YÜZDE 20, OFİS ALANLARINDA YÜZDE 30 DARALMAYA GİDİLİYOR

Açıklamada, Alman şirketin, 2020-2021 kış döneminde aylık nakit kaybını 500 milyon avrodan yaklaşık 400 milyon avroya indirmeyi, 2021'in ilk çeyreğinde yönetim pozisyonlarını yüzde 20 azaltmayı ve Almanya'daki idari ofis alanlarında yüzde 30 daralma hedeflediği kaydedildi.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

THY'DEN BÜYÜK BAŞARI

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüse rağmen gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Turkish Cargo, 2020 yılı ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere özel kargo taşımacılığında yüzde 67 oranında büyüme gerçekleştirdi.