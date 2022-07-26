Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti

Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa, personellerin grev kararı nedeniyle binden fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her sektörü olumsuz etkiledi.

Koronavirüs sürecinin atlatılması ile hava yolu ulaşımında yaşanan yoğunluk ve çalışan eksikliği, havaalanlarında kaosa neden oldu.

Binlerce vatandaş, havaalanlarında mağdur edilirken Almanya'daki havaalanı personelleri, grev yapma kararı aldı.

Binlerce uçuş iptal edildi

Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Ver.di Sendikasının yarın için açıkladığı grev nedeniyle Frankfurt'ta bugün 32, yarın da 646 olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Münih'te ise 15'i bugün, 330'u yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleştirilemeyeceği aktarıldı.

100 binlerce kişi etkilenecek

Frankfurt'ta 92 bin, Münih'te 42 bin yolcunun iptal kararından etkileneceği belirtildi.

Rezervasyonlar oldukça sınırlı

Söz konusu yolcularla bugün temasa geçildiği ve mümkünse alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon yapılacağı vurgulanırken mevcut kapasitelerin "oldukça sınırlı" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Grevin etkisinin perşembe ve cuma günleri de hissedilebileceği aktarıldı.





Sendika yüzde 9,5 oranında zam istiyor

Ver.di Sendikası, yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 20 bin personeline Lufthansa üzerindeki baskıyı artırmak için 27 Temmuz'da 1 günlük greve gitmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İHA'nın haberine göre; sendika, maaşlara yüzde 9,5 oranında zam yapılmasını talep ediyor.



