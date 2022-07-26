Petrol
100.08
-0.11%
Euro
18.1089
-0.51%
Dolar
17.8608
0.50%
Altın
986.82
0.38%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.023
-3.78%
BTXN Coin
9.56
-5.44%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C
    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti

    Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa, personellerin grev kararı nedeniyle binden fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
    • 26.07.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 19:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her sektörü olumsuz etkiledi.

    Koronavirüs sürecinin atlatılması ile hava yolu ulaşımında yaşanan yoğunluk ve çalışan eksikliği, havaalanlarında kaosa neden oldu.

    Binlerce vatandaş, havaalanlarında mağdur edilirken Almanya'daki havaalanı personelleri, grev yapma kararı aldı.

    Binlerce uçuş iptal edildi

    Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Ver.di Sendikasının yarın için açıkladığı grev nedeniyle Frankfurt'ta bugün 32, yarın da 646 olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

    Münih'te ise 15'i bugün, 330'u yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleştirilemeyeceği aktarıldı.

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti #1

    100 binlerce kişi etkilenecek

    Frankfurt'ta 92 bin, Münih'te 42 bin yolcunun iptal kararından etkileneceği belirtildi.

    Rezervasyonlar oldukça sınırlı

    Söz konusu yolcularla bugün temasa geçildiği ve mümkünse alternatif uçuşlar için yeniden rezervasyon yapılacağı vurgulanırken mevcut kapasitelerin "oldukça sınırlı" olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

    Grevin etkisinin perşembe ve cuma günleri de hissedilebileceği aktarıldı.

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti #2

    Sendika yüzde 9,5 oranında zam istiyor

    Ver.di Sendikası, yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 20 bin personeline Lufthansa üzerindeki baskıyı artırmak için 27 Temmuz'da 1 günlük greve gitmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

    İHA'nın haberine göre; sendika, maaşlara yüzde 9,5 oranında zam yapılmasını talep ediyor.

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti #3

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, binden fazla uçuşu iptal etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak
    Gündem

    Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir