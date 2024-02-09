Alman İstihbarat Başkanı Kahl, toplantıda gizli evrak unuttu

Almanya'da üst düzey istihbarat yetkilisi, kritik bir hata yaptı.
Ülkenin Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, gizli belgeleri toplantıda unuttu.
Bu durum, Federal Meclis'teki bir komisyon toplantısı sırasında yaşandı.
5 sayfalık gizli bilgiyi unuttu
Spiegel dergisindeki haberde, 2022'nin yaz ayındaki Afganistan'la ilgili Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Kahl'ın, toplantı sonunda 5 sayfalık gizli bilgi içeren evrakı unuttuğu belirtildi.
Kahl'ın komisyon toplantısında, BND'nin milletvekillerine dosyalara erişim izni vermekte neden yavaş davrandığını açıklarken, bu konuda gizli bilgileri içeren evrakları milletvekillerine sunduğu belirtildi.
Masada bırakıp çıktı
BND Başkanı Kahl'ın, toplantı sonrası söz konusu gizli evrakları masasında bırakarak ayrıldığı aktarıldı.
Araştırma Komisyonu'nun, BND'nin Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidara geleceğinden haberdar olmamasını ve Alman askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili süreci araştırdığı kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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