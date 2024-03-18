Alman istihbaratından ilginç yöntem: Ajan arıyoruz Alman dış istihbaratı BND, artan nitelikli iş gücü eksikliği ve yaş sorunu nedeniyle alışılmışın dışında yeni bir kampanya ile eleman aramaya başladı.

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Almanya'da asılan bir ilan görenleri şaşkına çevirdi.

Ülkede dış istihbarat faaliyetlerini yürüten teşkilat Federal Haber Alma Servisi (BND), yıllardır sürdürdüğü gizlilik ilkesini geride bıraktı.

Teşkilat, yeni ve alışılmışın dışında bir kampanya ile bünyesinde çalışacak nitelikli elemanlar arıyor.

BND, sokaklara astıkları afişlerle ve ilgi çekici sloganlarla sosyal medya üzerinden yeni elemanların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Alman istihbaratı afişlerle eleman arıyor: Onları bizimle birlikte bul

Kampanyada kullanılan ve üzerinde "Terörist arıyoruz" yazan afiş dikkat çekiyor.

Afiş dikkatli incelendiğinde ise altında daha küçük bir yazı ile "Onları bizimle birlikte bul" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

BND, sosyal medya hesapları üzerinden de ajan filmlerinde kullanılan gizemli görseller, animasyonlar, replikler ve müziklerle gençlere hitap etmeye çalışıyor.

Nüfusun yaşlanmasından dolayı eleman eksikliği yaşıyorlar

BND Başkanı Bruno Kahl, kampanyanın çıkış noktasının "nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan eleman eksikliği" olduğunu söyleyerek, "Yaşı geldiği için aramızdan ayrılanların sayısı, işe yeni başlayan gençlerden daha yüksek." diye konuştu.

Alman medyasından Bild gazetesinin aktardığına göre Başkan Kahl, teşkilata başvuranların uzun güvenlik kontrollerinden geçtiğini, çalışırken cep telefonunun yasak olduğunu, evden çalışmanın mümkün olmadığını ve bunlara ilaveten serbest piyasadan daha da az kazandıklarını da belirtti.

Ayrıca güvenlik ilkesinin ön planda tutulduğunu söyleyen Kahl, çalışanlarının evde ailelerine veya arkadaşlarına işlerinin ayrıntılarını anlatamayacaklarını vurguladı.

Hedef gençler

Öte yandan BND Başkanı Kahl, yeni logo ile üniversitelere giderek, gençlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kahl, 15-35 yaş arası kişilere ulaşmaya çalışarak eğitim düzeyi fark etmeksizin geniş bir gruba ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

BND'nin verilerine göre teşkilatta, farklı eğitim seviyeleri gerektiren 450 ayrı alanda çalışmak mümkün.