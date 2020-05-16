Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için Federal Meclis önünde PKK'yı protesto eden anne, eylemini bu hafta da sürdürdü.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Federal Meclisi önünde eylem yapan annelerin bekleyişleri devam ediyor.

PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, eylemini bu hafta da sürdürdü.

Maide T'nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu kadınlar destek verdi.

"ÇOCUĞUMU GÖTÜREREK BENİ BIÇAKLADILAR"

İlk kez kızından ayrı bir Anneler Günü geçirdiğini belirten ve o gün çocuğundan bir telefon beklediğini dile getiren belirten Maide T., ''Terör örgütü PKK inancı olmayan bir örgüt. Onlar için bayramın da bir önemi yok. Tırnak içinde söylüyorum güya annelere önem veriyorlar. Böyle bir şey olsaydı Anneler Günü'nde kızım beni arardı. Bayramda kızımın aramasına izin vereceklerini hiç sanmıyorum. PKK'dan nefret ediyorum. Çocuğumu götürerek beni sırtımdan bıçakladılar. Haince bir plan yaparak çocuğumu götürdüler.'' dedi.

Alman Meclisi önünde PKK protestosu

"SİZİN ÇOCUĞUNUZU ALANLARDAN KORKMAYIN"

Maide T, sesini Almanya Başbakanı Angela Merkel'e duyurmak amacıyla gelecek hafta Başbakanlık önünde eylem yapmak için müracatta bulunduğunu da belirtti.

Sağduyulu annelerin kendisine destek olmasını isteyen Maide T, ''Sağduyulu annelere ve benim durumum da olan annelere de çağrıda bulunuyorum; en büyük varlığımız çocuklarımız. Neden korkuyorsunuz. Sizin çocuğunuzu elinizden alan örgütten korkmayın. Çocuklarımızın hayatı ön planda olmalı. Gelin destek olun, beraber bu mücadeleyi yürütelim.'' dedi.