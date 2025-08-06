Alman medyasının İsrail'i aklama çabaları

Gazze'deki İsrail katliamı boyut değiştirdi.

Yerle bir edilen şehirde bombalanacak yer kalmayınca devreye açlık silahı sokuldu.

Tüm yaşamsal ürünlerin karaborsaya düştüğü Gazze'de açlık can alıyor...

Aylardır süren bombardımanda 60 binden fazla can kaybı yaşanırken son dönemde ölümler yetersiz beslenme kaynaklı artıyor.

Tüm dünyanın gözü önünde bu vahşet yaşanırken Batı medyası İsrail'i aklama derdinde.

Bir lokma gıda bulabilmek için yardım sıralarında İsrail yaylım ateşinde can veren masum siviller Batı'yı adeta aç olduklarına inandıramıyor...

ALMAN MEDYASI İSRAİL'İ AKLAMA DERDİNDE

Gazze'deki kıtlığın boyutunu ortaya koymak için çalışan yerel gazeteci ve foto muhabirlerin ajaslara geçtiği fotoğraflar Batı medyası tarafından kurgu olarak lanse edilmeye başlandı.

Özellikle Almanya'nın Nazi soykırımı etkisiyle uzun yıllara dayanan İsrail'e karşı sahiplenme tutumu, bu konuda öncülük yapıyor.

Almanya'nın en önemli yayın organlarından olan Bild ve Süddeutsche Zeitung, İsrail'in bu zulmünü aklamak, Gazzeli gazetecileri suçlamak için kolları sıvadı.

"HAMAS PROPAGANDASI YAPIYOR"

Dağıtılan gıda yardımları için boş kaplarla güneşin altında, henüz yemek kazanları dağıtım bölgesine getirilmeden hemen önce sıra bekleyen Gazzeli çocuk ve kadınları fotoğraflayan muhabirleri Hamas propagandası yapmakla suçlayan Bild, "Bu Gazze fotoğrafçısı Hamas propagandası yapıyor" başlığı attı.

İRONİK SUÇLAMA: GAZZELİ FOTOĞRAFÇILAR İSRAİL DÜŞMANI

İlgili haberde "Zayıflamış çocuklar, çaresiz anneler ve boş kaplarla yiyecek dilenen insanlar: Gazze'den gelen bu fotoğraflar tüm dünyada dolaşıyor. Milyonlarca insanı etkiliyor ve dünya çapında siyaseti etkiliyor." ifadelerine yer veren Bild, muhabiri halkına bomba yağdıran, soykırım yapan İsrail'e düşman olmakla itham etti.

Süddeutsche Zeitung (SZ) ise aynı fotoğrafları "Gazze'den gelen bu görüntüler ne kadar gerçek?" başlığı ile servis etti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ HEMEN SAHİP ÇIKTI

Söz konusu haberler ise hemen İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda "SZ ve BILD tarafından yapılan ortak bir araştırma, Hamas'ın küresel kamuoyunu yönlendirmek için sahnelenmiş veya seçici bir şekilde çerçevelenmiş medyayı nasıl kullandığını ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'DE AÇLIĞIN BOYUTLARI

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi yaralandı.